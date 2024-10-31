يشارك بها 13 وزارة.. "الصحة" تكشف تفاصيل مبادرة بداية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل مبادرة بداية، مبينا أنها تضم أكثر من 13 وزارة بالإضافة إلى المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، متابعا: المبادرة أحد محاور المشروع القومي للتنمية البشرية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، متابعا: هناك العديد من الجهات المعنية تشارك في المبادرة لتوعية المواطنين.

وتابع: كل الأماكن داخل الوزارات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، ليكون هناك تكامل وتنسيق من كافة الخدمات.

وشدد على أن الدولة حريصة على تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة له، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم .