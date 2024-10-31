يوفر العملة الصعبة.. رئيس "محلية النواب" يوضح مزايا رصف الشوارع بالإنترلوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع محلية البرلمان اليوم، لمناقشة إمكانية رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك بدلا من رصفها بالمواد التقليدية "الأسفلت".

وأوضح السجيني ،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم العمل ببلاط الإنترلوك في العمران القديم بمواصفات محددة تشترط عدم اتساع مساحة الشارع من ناحية العرض.

وأشار إلى أن أهمية استبدال رصف طرق الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك كبديل عن الأسفلت مما يساهم في الحفاظ على المكون الدولاري الذي يخصص لاستيراد البوتامين اللازم لعملية الرصف.

وأوضح أن أغلب الشوارع الداخلية تصل مساحتها إلى 8 أمتار، لكن في حالة مساحة 10 متر تزيد تكلفة الانترلوك، وهناك بعض أنواع التربة التي تحتاج إلي طبقات إضافية قبل وضع الانترلوك، وعلى الرغم من ذلك فإن الإنترلوك أوفر من تكلفه الرصف بالأسفلت.

وأكد أن بلاط الإنترلوك يساهم في تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف بالأسفلت، كما أنه يتميز بسهولة فكه وتركيبه، وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب.

وأوضح السجيني، أن تكلفة رصف الطرق بالأسفلت تصل إلي 800 جنيها للمتر في الطبقة الواحدة، ويتخطى الـ1000 جنيه للطبقتين، مقابل 400 جنيها في تكلفة متر الإنترلوك، معقبًا: مسألة الخيار بين الإنترلوك والأسفلت تحسم نفسها ليس فقط من معدل الوفر، إنما الفاعلية في الطرق الداخلية.