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تعرف على المواعيد المناسبة لزراعة محصول الفول البلدى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الأحد، 27 أكتوبر 2024 07:00 ص

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ميعاد الزراعة من العوامل المحددة لإنتاج محصول الفول البلدي بسبب ارتباط العوامل الجوية "الحرارة - الرطوبة الجوية - تساقط الأمطار" وكذلك نشاط الحشرات والأمراض سواء أمراض المجموع الخضري "التبقع البني والصدأ "، أو الأمراض الكامنة في التربة " الذبول وعفن الجذور والهالوك".

كما تؤدي العوامل الجوية خاصة ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة النشاط الحشري خاصة حشرتي المن والذبابة البيضاء واللتان لهما علاقة وثيقة بانتشار الأمراض الفيروسية ، ويجب الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة حتى لا يحدث اى مشاكل في مرحلتي الإزهار وعقد وتكوين الثمار.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على مواعيد الزراعة

1- الوجه البحري والدلتا وسيناء = 10 إلى 25 نوفمبر.

2- الجيزة والفيوم من  30 أكتوبر إلى 20 نوفمبر .

3- مصر الوسطى  ( بني سويف – المنيا – أسيوط)  من 20 أكتوبر إلى  15 نوفمبر .

4- جنوب الصعيد (قنا – اقصر – اسوان – الوادي الجديد)  من  25 أكتوبر إلى  10 نوفمبر .


5- يجب  الالتزام بمواعيد الزراعة وفى حال وجود هالوك يتم التأخير عن هذه المواعيد من 10 -15 يوما.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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