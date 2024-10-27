شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد المناسبة لزراعة محصول الفول البلدى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 07:00 ص

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ميعاد الزراعة من العوامل المحددة لإنتاج محصول الفول البلدي بسبب ارتباط العوامل الجوية "الحرارة - الرطوبة الجوية - تساقط الأمطار" وكذلك نشاط الحشرات والأمراض سواء أمراض المجموع الخضري "التبقع البني والصدأ "، أو الأمراض الكامنة في التربة " الذبول وعفن الجذور والهالوك".

كما تؤدي العوامل الجوية خاصة ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة النشاط الحشري خاصة حشرتي المن والذبابة البيضاء واللتان لهما علاقة وثيقة بانتشار الأمراض الفيروسية ، ويجب الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة حتى لا يحدث اى مشاكل في مرحلتي الإزهار وعقد وتكوين الثمار.

وفى التقرير التالى نتعرف على مواعيد الزراعة

1- الوجه البحري والدلتا وسيناء = 10 إلى 25 نوفمبر.

2- الجيزة والفيوم من 30 أكتوبر إلى 20 نوفمبر .

3- مصر الوسطى ( بني سويف – المنيا – أسيوط) من 20 أكتوبر إلى 15 نوفمبر .

4- جنوب الصعيد (قنا – اقصر – اسوان – الوادي الجديد) من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر .



5- يجب الالتزام بمواعيد الزراعة وفى حال وجود هالوك يتم التأخير عن هذه المواعيد من 10 -15 يوما.

