بتخفيضات 40%.. "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة الـ26 من "كلنا واحد" لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي ستستمر لمدة شهر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.

وتهدف المبادرة إلى توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

تتضمن المبادرة تنسيقًا مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث ستتوفر السلع بأسعار تنافسية في المنافذ والأسواق التجارية الكبرى، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

تم التوسع في عدد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، من خلال إضافة أسواق تجارية كبرى وموردين للحم والخضار والفواكه، ليصبح إجمالي المنافذ 2212 منفذ و4 معارض رئيسية بمختلف المحافظات، يأتي ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لضمان توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

تواصل وزارة الداخلية أيضًا توفير السلع من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الخاصة بمنظومة "أمان". وقد تم زيادة عدد المنافذ ليصل إلى 1050 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للوزارة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.