التفاصيل الكاملة لـ القبض على حرامي العدادات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأشخاص لسرقة عداد المياه الخاص بشقته في دائرة قسم شرطة الشروق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكب الواقعة وهو عاطل يقيم بمحافظة بني سويف.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك، كما أقر بمزاولته نشاطًا فرديًا متخصصًا في سرقة عدادات المياه بنفس الأسلوب.

وبمواجهته اعترف المتهم أيضًا بإقدامه على سرقة 8 عدادات أخرى والتصرف فيها بالبيع لدى عميله الذي يُعرف بسوء النية وهو مالك مخزن خردة، الذي تم ضبطه أيضًا، وبحوزته تسعة عدادات مياه من متحصلات وقائع السرقة.

وبمواجهته بأقوال المتهم، أيد العميل تلك الأقوال وأقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.