شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: هناك مخطط إسرائيلي متواصل لضمان احتلال الأراضي العربية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أو الضفة الغربية أو حتى الجنوب اللبنانى يترك تداعياته على الأطراف المباشرة و دول الجوار، وهناك مسارات سلبية فيما يتعلق بمسارات التنمية.

وأضاف حسن سلامة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك مخططا إسرائيليا متواصلا لضمان فكرة الاستيطان الإسرائيلي واحتلال الأراضي العربية لعدم التخلى عنها، ومن بين التداعيات المهمة أن الصراع سوف يستمر بؤرة للتوتر فى المنطقة، وأن فكرة الحل السياسى سوف تظل بعيدة عن التحقيق.

وأوضح حسن سلامة أن فكرة الحل السياسى ليست موجودة على أجندة نتنياهو ولا الحكومة المتطرفة، والخاسر فى الحرب هو المواطن الذى لا ناقة له ولا جمل، مؤكدا أن استمرار العدوان له تداعياته السلبية وينبغى أن يتوقف.

وأكد حسن سلامة أن الدعوة المصرية المتكررة لضرورة حقن دماء الفلسطينيين ووقف الاعتداءات على الجنوب اللبنانى أثرت فى المجتمع الدولى خاصة الشعوب.