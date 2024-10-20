شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلماني: ترامب وبايدن يتنافسان على التقرب من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان يُتهم زمان بمعاداة السامية أي اليهود والبعض رصد له كلام كثير وتصرفات كثيرة تؤكد معاداة اليهود، ثم وجدنا أن هناك علاقة نسب بين ترامب والمجتمع اليهودي وإيفانكا تحولت للديانة اليهودية.

وأشار أحمد المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على قناة الحياة، إلى أن إيفانكا تحولت من المسيحية لليهودية على دين زوجها وترامب يقترب أكثر من المجتمع اليهودي، لافتا إلى أن اسرائيل حينما كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة كان دعمه بلا حدود واعتراف بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتابع: "بايدن حينما تولى رئاسة أمريكا تقرب هو الآخر من إسرائيل والاثنين تنافسوا على التقرب من إسرائيل، وترامب دلوقتي بيعلي على اليهود خلال منافسة الانتخابات وبيقول إن من يعطي صوته من اليهود لمنافسته الديمقراطية هاريس سوف يؤدي لإسقاط إسرائيل".

واستكمل: "المنظمات اليهودية الكبيرة بتقول أن ترامب يقسمنا إلى يهود سيئين واقفين مع المرشح الديمقراطي ويهود جيدين واقفين معه وإن هذا التقسيم غير مقبول وأنه خطر على المجتمع اليهودي وكلام ترامب يؤسس لكراهية بين اليهود في حالة خسارة ترامب"، مؤكدا أن هناك حالة استقطاب حاد في امريكا بين المؤيدين لترامب والحزب الديمقراطي واليهود لا يريدون حدوث انقسام لهم.