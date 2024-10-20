"حزب الله": قصفنا مدينة صفد المحتلة ومستعمرة روش بينا بصليَتين صاروخيَتين

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية". ‏

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا أيضًا عند الساعة 12:05 من فجر اليوم، مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد، بِصلية صاروخية".