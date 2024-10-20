"اليونيفيل": تزويد موقعنا في ميس الجبل بالطعام والمياه بعد أسابيع من عدم تلقي الإمدادات

أعلنت "​اليونيفيل​"، أنّ "يوم الجمعة، نفذ الماء لدى حفظة السّلام في ​ميس الجبل​، بعد أسابيع من عدم التزوّد بالإمدادات. كان الوصول إلى المواقع القريبة من الخط الأزرق صعبًا مؤخّرًا"، مشيرةً إلى أنّ "رغم أنّ معظم المواقع لديها ما يكفي من الطّعام والمياه لأكثر من 10 أيّام، إلّا أنّ هذا الموقع لم يتلقَّ أي شيء منذ 29 أيلول الماضي، بسبب الطّرق المغلقة".

ولفتت إلى أنّ "بعد التّأخير في إزالة العوائق من الطّرق نتيجة القتال وتحذيرات الجيش الإسرائيلي من الأنشطة العسكريّة، تمّ تزويد الموقع أخيرًا اللّيلة الماضية بالطّعام والماء والمواد الأساسيّة، ممّا يتيح لجنود حفظ السّلام مواصلة أداء مهامهم".تزويد موقعنا في ميس الجبل أخيراً الليلة الماضية بالطعام والماء والمواد الأساسية