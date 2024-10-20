وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها".

وكان قد أعلن مستشفى "زيف" في صفد، في وقت سابق من اليوم، أنه "وصلنا 13 جريحا من مناطق القتال في الشمال"، لافتاً الى أن "معظم الإصابات كانت بشظايا في مختلف أنحاء الجسم".

هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "رصد إطلاق 150 صاروخا منذ صباح اليوم من لبنان على مناطق في صفد وحيفا".

وأعلن "حزب الله"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا أيضًا عند السّاعة 9:00 من صباح اليوم السّبت، مدينة صفد المحتلّة بِصلية صاروخيّة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.