نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي يتحرى عن أنباء سقوط قتلى جراء غارة في شمال غزة".
في وقت سابق من اليوم، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بأن "مجاهدينا فجروا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوتين من نوع "ثاقب" أثناء توغلهما في محيط مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون في مدينة غزة".
كذلك أعلنت "سرايا القدس"، "أننا أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة غزة".
في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مقتل جنديين وإصابة جندي وضابط آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": الجيش الإسرائيلي يتحرى عن أنباء سقوط قتلى جراء غارة في شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.