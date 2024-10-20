"رويترز": الجيش الإسرائيلي يتحرى عن أنباء سقوط قتلى جراء غارة في شمال غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، أن "الجيش الإسرائيلي يتحرى عن أنباء سقوط قتلى جراء غارة في شمال غزة".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بأن "مجاهدينا فجروا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوتين من نوع "ثاقب" أثناء توغلهما في محيط مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون في مدينة غزة".

كذلك أعلنت "سرايا القدس"، "أننا أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة غزة".

في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مقتل جنديين وإصابة جندي وضابط آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة".