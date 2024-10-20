"الأنباء": المحادثات اللبنانية- الإيطالية ركزت على سبل تعزيز دور "اليونيفيل" وتوسيع مهامها

ركّز مصدر لبناني شارك في المحادثات اللّبنانيّة- الإيطاليّة الأخيرة، لوكالة "الأنباء" الكويتيّة، على أنّ "الزّيارة الّتي قامت بها رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى لبنان تبرز كحدث بارز، إذ حملت جملة من الأفكار المتعلقة بتعزيز حماية قوات الطوارئ الدولية الموقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ودورها في منطقة جنوب الليطاني".

وأشار إلى أنّ "باعتبار إيطاليا واحدة من أكبر المساهمين في قوات "اليونيفيل"، تبدي قلقها من تصاعد التوترات التي تهدد سلامة جنودها وبقية أفراد القوة الدولية، في ظل الاستهداف المتكرر لها من قبل الجيش الإسرائيلي"، موضحًا أنّ "المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإيطاليين ركّزت على سبل تعزيز دور "اليونيفيل" في تنفيذ القرار الأممي 1701، الذي يهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في الجنوب اللبناني، ومنع استئناف العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل".

ولفت المصدر إلى أنّ "أحد المحاور الرئيسية التي طرحتها خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، هي كيفية تفعيل الدور الوقائي لليونيفيل، وتوسيع صلاحياتها لضمان عدم تورطها في أي اشتباكات محتملة. وشددت ميلوني على ضرورة حماية القوة الدولية من أي استهداف مباشر أو غير مباشر، وضرورة تكثيف التعاون مع الجيش اللبناني لفرض الأمن في المنطقة".

وبيّن أنّ "في المقابل، يظهر الموقف الأميركي بخصوص تعديل القرار 1701 كأحد العوامل المثيرة للجدل في الأوساط الدولية، بينما تسعى بعض الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا، إلى تعزيز دور "اليونيفيل" وتوسيع مهامها لضمان استقرار طويل الأمد"، مؤكّدًا أنّ "واشنطن تسعى إلى تعديلات جوهرية على القرار، اذ تبدي رغبة قوية في ادخال تعديل يؤدي إلى اضعاف، لا بل تلاشي، اي حضور لـ"حزب الله" في الجنوب، مع التركيز على تنفيذ بنوده الحالية بصرامة، بالإضافة إلى تنفيذ التعديلات الشاملة التي قد تغير من معادلة الردع بين الأطراف".

كما شدّد على أنّ "بالتزامن مع هذه التحركات، تبرز أهمية التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الجهات، ويضمن حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي المستمر. كذلك تعزيز قدرات "اليونيفيل" بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لضمان استمرار الهدوء على الجبهة الجنوبية، مع أهمية عدم تعريض لبنان لضغوط دولية بهدف القبول بتعديلات جوهرية على القرار 1701، ستنعكس سلبا على الداخل اللبناني".