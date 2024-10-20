مقتل 73 فلسطينيًا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على مربّع سكني في بيت لاهيا

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"استشهاد نحو 73 مواطنًا وإصابة العشرات، فيما لا يزال العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، نتيجة غارات عنيفة شنّتها طائرات حربيّة إسرائيليّة على مشروع بيت لاهيا، ودمّرت مربّعًا سكنيًّا بالكامل على رؤوس المواطنين".

وأشارت إلى أنّ "طائرةً مسيّرةً من نوع "كواد كابتر" أطلقت النّار على خيم النّازحين في ساحة مستشفى العودة، واستهدفت بشكل مباشر مركبة إسعاف".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 42,519 فلسطينيًّا وإصابة 99,637 آخرين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء؛ في حصيلة غير نهائيّة.