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أسعار تعريفة ركوب الأقاليم الجديدة بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، عن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، النقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وبحسب بيان اللجنة، الجمعة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

وبحسب بيان محافظة القاهرة، الجمعة، جاءت أسعار مواقف الأقاليم كما يلي:

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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