شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: ‏استهدفنا تجمعات كبيرة لجنود الاحتلال في مستوطنة شتولا بصواريخ نوعية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حزب الله قال إنه استهدف تجمعات كبيرة لجنود الاحتلال في مستوطنة شتولا، وجنوب مستوطنة كفر جلعادي، بصواريخ نوعية وحققنا فيها إصابات دقيقة.



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.



من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

