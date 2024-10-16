شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تفسر سبب عدم تعرض الأطفال فى سن ما قبل المدرسة لفيروس كورونا الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، إنه قبل 5 سنوات، في بداية جائحة فيروس كورونا، لوحظ إنه نادرا ما يصاب الأطفال في سن ما قبل المدرسة بحالات شديدة من كورونا.

وقال الموقع، إنه في الولايات المتحدة، يقدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أن أكثر من 90% من الأطفال من سن الرضاعة حتى سن 17 عامًا قد تعرضوا لفيروس كورونا، مضيفا، إنه ما يجعل الأطفال الأصغر سناً مختلفين هو تجنبهم المذهل عمومًا للإصابة بفيروس كورونا الحاد، وقد دفعت هذه الحقيقة العلماء في جميع أنحاء العالم إلى البحث عن إجابة لسؤال بسيط خادع: كيف يمكن لأصغر الأطفال، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم، أن يتجنبوا باستمرار كورونا الخطير؟

الآن، أجرى فريق كبير من علماء المناعة والأطباء والعلماء من مؤسسات متعددة في فرنسا دراسة متعمقة تقارن الاستجابة المناعية لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة مع الأطفال الأكبر سنا والبالغين، ركز الفريق على الاستجابة المناعية التكيفية – أنشطة الخلايا التائية والخلايا البائية – لفهم كيف ينجو الأصغر بيننا عمومًا من العدوى الشديدة، وحتى المميتة.



كتب الدكتور بينوا مانفروي، المؤلف الرئيسي للبحث، الذي نشر في مجلة Science Translational Medicine إن عامل الخطر الأساسي للإصابة بفيروس كورونا الحاد هو العمر. وأضاف مانفروي: "يظهر الأطفال أقل المخاطر، وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر".

بالنسبة للعدوى الفيروسية الأخرى، فإن السكان الأكثر عرضة للإصابة عادة ما يكونون في الصغار جدًا وكبار السن، وأشار فريق البحث إلى الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) باعتبارهما اثنين فقط من الفيروسات المتعددة التي تسبب أمراضًا ووفيات كبيرة في الفئتين العمريتين المعرضتين للخطر، ومع ذلك، لا تنطبق هذه القاعدة الأساسية عندما تكون العدوى ناجمة عن فيروس كورونا أو أي فيروس تاجي آخر قادر على التسبب في إصابات خطيرة.

في الولايات المتحدة، يصف مركز السيطرة على الأمراض (CDC) علاقة الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بفيروس كورونا بطريقة أخرى – من خلال الإحصائيات، يمثل الأطفال دون سن الخامسة 6% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، ومع ذلك حدثت 0.1% فقط من وفيات كورونا في هذه الفئة العمرية، أظهرت الدراسات أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين أصيبوا بفيروس كورونا الشديد يميلون إلى الإصابة بأمراض مصاحبة.

لفهم الاستجابة المناعية لفيروس كورونا بشكل أفضل لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة، أجرى الفريق الفرنسي دراسة واسعة النطاق شملت أشخاصًا من جميع الأعمار، بإجمالي 89 مشاركًا، وكان من بينهم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، والأطفال الأكبر سنًا، والبالغين المصابين بكورونا خفيف أو شديد قبل الإصابة وأثناءها وبعد 11 شهرًا، قام العلماء بجمع بيانات حول الاستجابات المناعية التكيفية، والمعروفة أيضًا باسم المناعة المكتسبة، أو الاستجابات المناعية الخاصة بمسببات الأمراض.

وأشار الموقع إلى أنه أثناء عدوى كورونا، كان لدى الأطفال دون سن 5 سنوات استجابة أقل ومتميزة من الناحية الظاهرية للخلايا التائية CD4 + T المضادة للفيروسات مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا والبالغين المصابين بمرض خفيف.

طورت هذه المجموعة الأصغر سنًا أيضًا استجابات خلايا الذاكرة" T و B "، المتميزة ظاهريًا بعد التعافي مقارنةً بالمشاركين من الفئات العمرية الأخرى.

على سبيل المثال، تميزت خلايا الذاكرة التائية الفريدة لدى أطفال ما قبل المدرسة بسمات التهابية مقارنة بالمجموعات الأخرى، وكان عدد خلايا الذاكرة B المتفاعلة مع الفيروسات أقل من عدد خلايا الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

ووجد التحليل الفرنسي أن الاختلافات في الاستجابات المناعية لدى الأطفال الأكبر سنا والبالغين تعكس نضج الجهاز المناعي، يقترح مانفروي وزملاؤه أن الاستجابة المناعية المفيدة الفريدة لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تسمح لهم بتجنب العدوى الشديدة باستمرار.

وأضاف مانفروي: "تتعرض أجهزة المناعة لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة لتأثيرات خارجية فريدة من نوعها، حيث تتعرض بشكل متكرر للميكروبات مقارنة بأجهزة البالغين، وخاصة فيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروسات كورونا البشرية المتوطنة، في إشارة إلى فيروسات كورونا الأربعة المعروفة التي تسبب نزلات البرد.

لم يكن ظهور فيروس كورونا هو المرة الأولى التي يلاحظ فيها علماء الطب مرضى صغار للغاية يتجنبون المرض الشديد الناجم عن فيروس كورونا، حيث كان الأطفال دون سن الخامسة يتجنبون عمومًا العدوى الشديدة عند تعرضهم لفيروس كورونا، وهو فيروس كورونا الذي تسبب في تفشي المرض في الفترة 2002-2003، بدأت العدوى في الصين قبل أن تنتشر في أماكن أخرى في آسيا، وانتشر فيروس كورونا أيضًا إلى أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بين البالغين الأصغر سنا يتراوح بين 10% و15%، ولكن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، تجاوز معدل الوفيات 50%، وقد فاجأ المرض الخفيف عمومًا لدى الأطفال دون سن الخامسة علماء الطب.

وأكد مانفروي، إن مقاومة الأمراض المعدية يتم تحديدها إلى حد كبير من قبل الجهاز المناعي، الذي يستغرق عدة سنوات حتى ينضج بعد الولادة، ويعتمد الأطفال في البداية على الأجسام المضادة للأمهات والمناعة الفطرية لأن جهاز المناعة الفطري ينضج بشكل أسرع من نظيره التكيفي، وقد كان مانفروي، الذي كان من بين عشرات العلماء الذين يجرون فرعًا للبحث بالمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية في باريس.

وكان المتعاونون الآخرون من معهد Necker Enfants Malades. و معهد باستور في فرنسا، ومستشفيات جامعة باريس؛ و جامعة السوربون، وجامعة باريس سيتي، من بين مراكز بحثية أخرى، أما خارج فرنسا، فقد جاء أعضاء الفريق من ألمانيا وغيانا.

تصل النتائج الفرنسية في أعقاب دراسة بقيادة أمريكية نُشرت في مجلة Cell عام 2023، وقاد العلماء في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا فريقًا دوليًا خلص أيضًا إلى أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة لديهم حالات أخف من كورونا .

ووجد بحث جامعة ستانفورد أنه بين البالغين المصابين بفيروس كورونا، ارتفعت الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس بسرعة، ثم انخفضت بشكل كبير، وانخفضت بمقدار 10 أضعاف في 6 أشهر، حيث ارتفعت الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى الرضع بشكل أبطأ ولم تنخفض أبدًا، ظلت الأجسام المضادة عند نفس المستوى أو استمرت في الارتفاع طوال فترة المراقبة التي استمرت 300 يوم.

أرجع الدكتور بالي بوليندران، الباحث الرئيسي، النوبات الخفيفة لفيروس كورونا لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى وفرة البروتينات المعززة للالتهابات – السيتوكينات – في تجويف الأنف، وقال بوليندران في بيان، إن المفتاح من بين هذه البروتينات هو ألفا إنترفيرون، والذي لوحظ أنه جدير بإيقاف تكاثر الفيروس في الخلايا المصابة.