شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد لاتخاذ قرارات تخص حادث قطار المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الصحة تعلن عن ضخ كميات كبيرة من ألبان مرضى التمثيل الغذائي للمراكز العلاجية

وزارة العمل تعلن فرص عمل في البوسنة والهرسك.. والتقديم مجانى

وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد اليوم لاتخاذ قرارات تخص حادث قطار المنيا

وزيرة البيئة تستعرض جهود حماية التنوع البيولوجى لمواجهة تحديات تغير المناخ

وزارة التربية والتعليم: غلق باب التحويلات للعام الدراسى الجارى

وزارة التعليم تبدأ مقابلات الطلاب المقبولين بفروع المدارس المصرية اليابانية

وزارة العمل تعلن عن 341 فرصة عمل جديدة بشركة لصناعة النسيج ببنى سويف

وزير الصحة يُعلن محاور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية

وزارة الزراعة: حصاد 78٪ من مساحات الأرز وإنتاج 7200 طن أسمدة عضوية من القش

التعليم العالي: مصر تستضيف بطولة زايد – السيسي لكرة القدم للصالات ديسمبر المقبل