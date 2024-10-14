شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار نهارا وشبورة على بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.