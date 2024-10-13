بالصور.. رئيس"مصر الوسطي" للكهرباء يتفقد هندسة سمالوط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، هندسة كهرباء سمالوط التابعة لقطاع شمال المنيا.

وكان في استقبال رئيس الشركة، فور وصوله المهندس علاء عبد الفتاح رئيس قطاع توزيع المنيا شمال، ولفيفًا من القيادات بالشبكات والشئون التجارية والفنية والمالية بالقطاع.

وعقد رئيس الشركة، اجتماعًا موسعًا مع القيادات ضم كلا من المحاسب مصطفى ثابت رئيس قطاع الشئون التجارية بالقطاع ومدير عام الشئون الفنية المهندس طارق زكريا ولفيف من القيادات والعاملين.