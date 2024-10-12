شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات صالة التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تضم صالة قطع التذاكر بمحطة قطارات صعيد مصر، المقرر افتتاحها قريبا، بمنطقة بشتيل بالجيزة، 28 شباكا، بالإضافة إلى ماكينات قطع التذاكر إلكتروني، مع وجود شاشات تلفزيونية امام الركاب اعلى كل شباك لعرض مواعيد القطارات واسعار التذاكر وغيرها من الخدمات للركاب.

ويقام مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى على جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضى خاصة بالعاملين بالمحطة .

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسى المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثانى للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالى ( أسوان/اسكندرية - المناشى - البضائع) حيث يبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.



رصيف محطة قطارات مصر



صالة قطع تذاكر بمحطة مصر



محطة قطارات مصر بشكل كامل



محطة قطارات مصر من الخارج للركاب



محطة قطارات مصر من الخارج



محطة قطارات مصر من الداخل



محطة قطارات مصر



مساحة محطة قطارات مصر من الخارج