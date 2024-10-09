شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ محطة المتحف المصرى الكبير بالخط الرابع للمترو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل العصرى فى مصر، ويعد أحد أهم المشروعات القومية التي تسعى الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذها، حيث يعتبر هذا المشرع نموذجاً يحتذى به في المنطقة، ويمكن أن يكون مصدر إلهام لدول أخرى تسعى إلى تطوير أنظمة النقل لديها.

ونشرت الهيئة القومية للأنفاق صور توضح محطة رقم 4 ( المتحف المصرى الكبير ) ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع، وتقع المحطة أمام المتحف المصرى الكبير مباشرة بالقرب من الطريق الدائرى وميدان الرماية.

وتتقدم نسب تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، المار بشارع الهرم، والذى يخدم قطاعات كبيرة وكثيفة السكان، ويربط مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة والجيزة والقاهرة الجديدة، حيث يحقق الخط الرابع للمترو تبادل الخدمة مع الخط الأول فى محطة الملك الصالح ومع الخط الثانى فى محطة الجيزة، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى والتي تبدأ من حدود مدينة 6 أكتوبر عند محطة مدينة الفردوس، لتمر بميدان الرماية عند المتحف المصرى الكبير، وشارع الهرم ثم محطة الملك الصالح، وتنتهى في محطة عمرو بن العاص.

وتربط المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، والجارى تنفيذها، محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طولها 19كم، وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى، ويجرى دراسة مد هذه المرحلة جنوباً بطول 4.5 كم و2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على 4 شرائح.



اشاءات داخلية بالمحطة



انشاء محطة المتحف المصري الكبير