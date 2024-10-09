في واقعة هلا السعيد .. تغيب "سائق أوبر" عن جلسة استئناف حبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تغيب "سائق أوبر"، عن أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه سنة، في واقعة اتهامه بفعل فاضح، مع الفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة بالجيزة.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس "سائق أوبر" في واقعة الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد، "سائق أوبر" المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة، بتهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام".

وكشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من "سائق أوبر"، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا حاليًا على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السواق يوقف العربية ونزل منها وقال لى انها سخنت، وبابص ورايا لقيته يفك حزام البنطلون ونزلت من العربية بسرعة، وهو قال لى ماتخافيش ماتخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية ادخل الحمام".

وتابعت السعيد: "نزلت من العربية وسيبت شنطتى والحمد لله إني كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبًا هذا ما جعل السواق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي"