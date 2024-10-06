"خناقة بالمطاوي أمام مدرسة".. الشرطة تكشف كواليس فيديو الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله طالب به إصابات إثر تعدى آخر عليه أمام إحدى المدارس بمنطقة الطالبية.

بالفحص تم تحديد الطالب وقرر أنه حال سيره صحبة صديقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخر "لا يعلم بياناته" اعتدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجروح سطحية بالرقبة والصدر، وفر هاربًا.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث بالقسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية.