شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بمسقط تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى 51 لحرب السادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام ملحق الدفاع المصري بسلطنة عمان العقيد أركان حرب محمد جمعة غالي، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ51 لحرب السادس من أكتوبر، وقال بهذه المناسبة: ستظل ذكرى نصر أكتوبر، خالدة في تاريخ أمتنا ومجداً يتباهى به كل مصري وعربي، حيث توقف العالم ليرى إرادة المصريين وهم يُضحون بدمائهم من أجل نُصرة الحق واستعادة الأرض.

وتابع: سطر رجال القوات المُسلحة المصرية ملحمة من البطولة والفداء، وتلاحم الشعب الأبي والجيش القوي لصون كرامة المصريين وعزة الوطن، حاملين مشاعل الأمل نورا يُضيء طريق النصر وناراً تُحرق المعتدين متمسكين بقيم الشرف ومبادئ الحق، فتحية لشهدائنا الأبرار، وكل من شارك في ملحمة النصر، وتحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي جاء قراره بالحرب ليُحقق السلام.

وأضاف العقيد محمد جمعة، أن السلام دائماً يحتاج إلى قوة تحميه، لذا قام الجيش المصري بتطوير شامل، ضم كافة الأفرع والأسلحة بالقوات المسلحة، حيث تنوعت مصادر التسليح وتنامت الشراكات مع كبريات الدول في مجال التصنيع العسكري ووفرت مصر من الأسلحة والمعدات ومن وسائل التدريب والتأهيل لعناصرها ما يُمكنها من مجابهة التحديات والعدائيات المُحتملة التي تفرضها عليها التطورات الإقليمية وتطلعات المصريين نحو حماية مُقدراتهم ومصالحهم وسيادة ترابهم الوطني، ونحن نتحدث عن قيمة الانتصار علينا أن لا ننسى تضحيات المصريين وهم يقاتلون الإرهاب نيابة عن العالم.

واستطرد: هناك بطولات جديدة أعقبت جيل أكتوبر، بطولات المصريين وهم يقتلعون الإرهاب من جذوره يقاتلون بينما يُراعون حقوق الإنسان ويحافظون على أرواح المدنيين يحمون الأطفال والنساء، يُحاربون الخسة بشرف العسكرية المصرية التي هي تاج علي رأس كل مصري. وبينما نتناول قيم الحرب والسلام على هامش الإحتفال بذكري الإنتصار فقد حملت مصر علي عاتقها إيجاد حل للقضية الفلسطينية فى إطار حل الدولتين ورفضت تفريغ القضية والتهجير القسرى للفلسطنيين من أراضيهم حاسمة أمرها وعاقدة العزم نحو حماية سيادتها وترابها الوطني

وأكد ملحق الدفاع ان مصر تمتلك من الرشادة ما يُمكنها من استخدام قوتها في نُصرة الحق والعدل لا تعتدي ولا تغدُر تدعم أشقاءها وتقف إلي جوار أصدقائها مهما كانت المصاعب والتحديات، وبينما يدعي المُدعون أو يُشكك المُشككون ستبقي مصر خالدة وجيشها باق يحمي الأرض ويدعم التنمية ويحافظ علي مُقدرات الشعب وحقوقه المشروعة داخل أو خارج حدودها، ولا يجب أن ننسى أن الجيش المصري على كل الحدود المصرية يعمل ليل نهار على مُجابهة الجريمة المنظمة وطوفان الهجرة غير الشرعية حيث تفقد الدول طاقاتها ومواردها البشرية وقوتها الكامنة في شبابها بين دروب الصحراء أو بين طيات البحر خلال البحث عن الفرصة.

وقال العقيد محمد جمعة: إن العلاقات المصرية - العمانية علاقات تاريخية تمتد جذورها لأكثر من 3500 عام، وتشهد حالياً تطوراً ملحوظاً على كل الأصعدة، حيث انعكست فى تطابق الرؤى بين البلدين فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ويعتبر التعاون المثمر بين البلدين تأكيداً على الروابط العميقة والتفاهم المشترك بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الحفل العميد الركن ياسر بن خليفة بن سعيد الطلبى ضيف الشرف، والسفير خالد راضى، وأعضاء السفارة المصرية بمسقط، وعدد من أصحاب السمو، وكبار الضباط بقوات السُّلطان المسلحة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عُمان.