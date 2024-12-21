الامارات | «مشتري» يلمع في ميدان بطلاً لسباق «آل مكتوم مايل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «مشتري» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بلقب سباق «آل مكتوم مايل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1600 متر رملي، وجرى في الشوط الخامس والرئيس، من أمسية «فستيف فرايداي» أولى المناسبات الكبرى في موسم «كرنفال سباقات دبي»، والتي نظمها، الجمعة، نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطها التسع «إعمار» بإجمالي جوائز بلغت 4.6 مليون درهم.

وشهدت الأمسية، حضوراً كبيراً تقدمه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل المهندس محمد سعيد الشحي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل علي آل علي.

وافتتحت الأمسية ببطولة «آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر، ونجح من خلالها الجواد «مبيد» لإسطبلات الريف، وإشراف المدرب جابر بيطار، وقيادة الفارس راي داوسون، في انتزاع الفوز بلقبها، بعدما قطع مسار السباق بزمن بلغ دقيقة و45 ثانية و58 جزء من الثانية، بفارق 1.1 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «إيه إف العجاج» لخالد النابودة، وإشراف إرنست أورتيل، وقيادة الفارس تاغ أوشي.

وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس البالغ جوائزه مليون درهم، وعرف خلالها الفارس بن كوين، كيفية قيادة الجواد «مشتري» لانتزاع الفوز في الأمتار الأخيرة، محققاً زمناً بلغ دقيقة و36 ثانية و20 جزء من الثانية، بفارق 3.02 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «قريب» المملوك لأبو بكر كادورا، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا.

ثنائية لخيول «غودولفين»

حققت جياد فريق «غودولفين» العالمي بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، انتصارين من أصل الأشواط التسع التي امتدت عليها الأمسية، بعدما تمكن الجواد «نيتف أبروتش» من الفوز بلقب الشوط الرابع «تحدي الخليج التجاري» المخصص لخيول فئة «القوائم» لمسافة 1600 متر، قبل أن يضيف زميله «ميشرد تايم» الانتصار الثاني بفوزه بلقب بطولة «الراشدية» التي جرت في الشوط السادس وخصصت لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1800 متر عشبي.

«كوفر آب» الأسرع في «ارتجال دبي داش»

حقق الجواد «كوفر آب» للربع للسباقات، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، وقيادة الفارس وليام بيوك، انتصاراً صعباً بلقب بطولة السرعة «ارتجال دبي داش» التي جرت في الشوط الثاني، بعدما قطع مسار مسافة 1000 متر التي جرى عليها السباق بزمن بلغ 55 ثانية و94 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 0.30 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «بالحيل» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين.

«فلاما صنشاين» نجمة «شهامة ستيكس»

شهد الشوط الثالث «شهامة ستيكس» منافسة بين 10 من أفضل مهرات مسافة 1400 متر، قبل أن تتمكن «فلاما صنشاين» المملوكة لـ «نيغار بيرك وماري كونولي» وإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشي، من انتزاع الفوز محققة زمن بلغ دقيقة و25 ثانية و50 جزء من الثانية، متفوقةً بفارق الطولين عن صاحبة المركز الثاني المهرة «كوين أزتيكا» المملوكة لـ «غلاسنر ريسينغ» وإشراف المدرب نيلز بيترسن، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز.

«ووك أوف ستارز» يهيمن على بطولة «انتصار»

هيمن الجواد «ووك أوف ستارز» لعذبة للسباقات، وإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشي، على لقب بطولة «انتصار» التي جرت في الشوط السابع وخصصت لخيول فئة «القوائم»، بعدما قطع الجواد مسار السباق الممتد لمسافة 1900 متر رملي، بزمن بلغ دقيقة و56 ثانية و10 أجزاء من الثانية، بفارق كبير بلغ 11.8 طول عن الجواد «أوتو بان» بشعار الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بإشراف دووغ واتسون وقيادة كريستوف سوميلون.

«كفاف» يكسب رهان الشوط الثامن

استطاع الجواد «كفاف» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، تحقيق الفوز بلقب الشوط الثامن «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك» الذي جرى لمسافة 2410 امتار على المسار العشبي، محققاً زمناً بلغ دقيقتين و27 ثانية و84 جزء من الثانية، بفارق ضئيل بلغ 0.21 طول عن رفيقه في الاسطبل الجواد «أساسي» بقيادة راي داوسون.

«مورنينغ» مسك الختام

اختتمت الأمسية بالشوط التاسع «إعمار وسط مدينة دبي» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي بمشاركة 7 خيول، وتوج بلقبه الجواد «مورنينج» المملوك لناصر عسكر، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة تاغ أوشي، بقطعه مسار السباق في زمن بلغ دقيقة و11 ثانية و88 جزء من الثانية، بفارق 0.13 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «مشاكل» لمالكه ومدربه سالم بن غدير، وقيادة الفارس برناردو بينيرو.