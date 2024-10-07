شكرا لقرائتكم خبر عن عام على العدوان.. إدانات دولية لجرائم الحرب فى غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تناولت سلسلة "عام على العدوان" الأدانات الدولية لجرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

قالت أن سكيلتون رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إن عدد الأطفال الذين قتلوا في هذه الحرب أكثر من الرجال والنساء، وهذا امر هائل.



مر عام بالتمام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدم خلالها جيش الاحتلال أعتى أسلحته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فعلى مدار 12 شهرا دارت المعارك بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في عددا من المحاور.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

