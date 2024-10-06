فنادق 5 نجوم.. 40 صورة ترصد أفخم سجون العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

قد يعتقد البعض أن السجن مجرد مكان احتجاز بين أربعة جدران، كعقاب على جريمة ارتكبها شخص معين، لكن الواقع مغاير تمامًا لهذه الفرضية، فالحقيقة الواقعية من داخل هذه السجون، قد تصل إلى حد وصف بعضها بأنه الجحيم بعينه، أو على العكس تمامًا، فهو واحة الاسترخاء والإبداع والتعلم، لكن رغم غرابة الأمر، يوجد سجون "خمس نجوم"، تتسم بالكثير من الرفاهية، ظروف معيشية مريحة، ومعاملة جيدة للسجناء، نعرض مجموعة منها وفقًا لموقع " topteny" الأمريكي.

1- مركز العدالة

هو سجن مركز العدالة في ليوبين بالنمسا، ويعد واحدًا من أكثر السجون ترفيهًا على مستوى العالم، فضلا عن شكله الخارجي، الذي يشبه مباني كبريات الشركات العالمية الفخمة. وتحتوي كل زنزانة به على جهاز تلفزيون، وكل وسائل الراحة التي تجعلك تشعر أن المسجونين ربما جاؤوا في رحلة استجمام، وليس لتنفيذ عقوبة، لكنه للأسف لا يتسع إلا لـ250 نزيلا فقط.

2- أرانجويز

يوجد في إسبانيا، ويعتبر أول سجن بعنابر عائلية في العالم، يسمح للسجين بالشعور كأنه داخل منزله، وتحتوي الزنزانة على صور شخصيات كرتونية معلقة على الحائط، ويحتوي السجن على أماكن للعب الأطفال كي يقضوا فيها أوقاتًا ممتعة مع آبائهم.

وتقول إدارة السجن إنها أرادت عدم التفرقة بين الأطفال وآبائهم في الفترة التي لا يعي الأطفال فيها شيئا بعد. ويقع السجن على بعد 40 كيلومترا جنوب مدريد، ويحتوي على 36 عنبرًا عائليًّا.

3- باستوي

أول سجن صديق للبيئة في العالم، ويقع في إحدى الجزر النرويجية، ويقوم بتوليد 70% من الكهرباء التي يحتاجها من خلال ألواح الطاقة الشمسية، ويقوم السجناء فيه بصناعة طعامهم بأنفسهم، وإعادة تدوير مخلفاتهم بالكامل، كما يقوم بأنشطة ترفيهية للسجناء مثل المخيمات الخارجية وممارسة رياضات التنس وركوب الخيل والسباحة.

وفي السجن هناك عدد قليل جدا من الأوامر التي على السجناء إطاعتها، ويقابلها عدد كبير من الامتيازات للاستمتاع.

فكل شخص لديه وظيفة من الساعة 8:30 صباحًا إلى 3:30 مساء، وله أن يختار بين الزراعة والبستنة ورعاية الخيول وحفنة من الأنشطة الأخرى، ويتقاضون أجرة نحو 10 دولارات في اليوم، ينفقونها في محلات البقالة والمتاجر الداخلية، حتى يتمكنوا من إعداد وجبات الإفطار والغداء بأنفسهم.

أما بالنسبة لوجبة العشاء، فتكون على يد طباخ السجن الذي يحرص على تجهيز بوفيه متنوع وغني، ويتوجب على السجناء تسجيل الدخول عدة مرات في اليوم حتى يتأكد الحراس أنهم لا يزالون في الجزيرة.

4- هالدين

أحد السجون النرويجية، ويعمل على هدف رئيسي هو حماية المساجين من الحياة السيئة في الخارج، كما يقوم السجن بإمداد هؤلاء المجرمين بوسائل الراحة المختلفة، منها تلفزيونات ذات النظام الصوتي الحديث، براد، زنزانات واسعة، مكتبة حديثة، أرائك، ومكان خاص بشرب القهوة، حتى وصف بأنه قد يساعد على تأليف أروع القصص والقصائد.

5- أوتاجو

يتم بسجن أوتاجو، في نيوزيلندا، إعادة تأهيل المسجونين من الطبقة العليا عن طريق زنزانات مجهزة بأحدث وأفضل وسائل المعيشة المختلفة.

فنجد الزنزانة به دافئة بأنظمة التدفئة تحت البلاط، ومزودة بأحدث شاشات العرض التلفزيونية، وبصالة ألعاب رياضية، ومكتبة للقراءة، ووسائل راحة أخرى عديدة. وتوفر الزنزانة خدمة فندقية من فئة الخمسة نجوم لمسجونيها.

6 - باستوي

يعتبر سجن باستوي من أفخر سجون "النرويج"، ويتميز بانخفاض معدل الأمن والحراسة به، ولا يضم أكثر من 100 سجين.

وتختلف طبيعة المعيشة داخله عن السجون الأخرى، حيث يقيم السجناء داخل منازل عادية ويعمل السجين في مزارع السجن، ويحصلون على "حمامات شمس" خلال أوقات الراحة، ويمارسون لعبة التنس، ويركبون الخيل.

7 - أديويل

يقع السجن "أديويل" بجنوب أسكتلندا، وتديره وزارة العدل هناك، ويعتبر سجنا تعليميا، حيث يقضي نزلاؤه 40 ساعة في الأسبوع يؤدون نشاطات هادفة لتنمية مهاراتهم، وإعادة تقويم سلوكهم للعودة بأفضل سلوك للحياة المدنية.

8 شامب- دولون

حصل سجن "شامب- دولون"، في جنيف بسويسرا، على دعم يبلغ قيمته 40 مليون دولار عام 2011 لإعادة ترميمه وتخصيص زنزانة لكل سجين.

9- فهلسبيوتل

سجن "فهلسبيوتل" يعد أفخر سجون هامبورج في ألمانيا، وتم تجديده وأعيد افتتاحه عام 2011، ويخصص لكل سجين سرير وأريكة وحمام خاص على أحدث طراز.

10- سولينتونا

يمتاز سجن "سولينتونا" في السويد بأثاثه المريح وحماماته الخاصة، وبعد انتهاء السجناء من ممارسة التمارين الرياضية، يمكنهم إعداد وجبة طعام قبل مشاهدة التلفاز على الأريكة، وتحرص إدارة السجن على مراقبة السجناء طول اليوم بـ"كاميرات المراقبة".