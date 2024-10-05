لـ 14 ديسمبر.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث تجمهر البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم "محمود. أ." في اتهامه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث تجمهر البدرشين"، لجلسة 14 ديسمبر، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية، وتم القبض عليه، وقام بإعادة إجراءات لمحاكمته أمام الدائرة التي أصدرت قرارها المتقدم.