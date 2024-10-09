باسم سمرة يكشف عن مشهد لم يعرض بفيلم "إبراهيم الأبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان باسم سمرة، متابعيه، صورة لمشهد لم يعرض له من كواليس تصوير فيلم "إبراهيم الأبيض" الذي طرح بالسينمات عام 2009.

ونشر باسم، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "المعلم مهدي بدور.. أثناء تصوير مشاهد الخطر من فيلم إبراهيم الأبيض 2009".

وظهر باسم سمرة وهو معلقًا في الهواء مربوطًا بالحبال، في مشهد خطير يحبس الأنفاس.

على جانب آخر، كان الفنان عباس أبو الحسن تحدث عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، عن حذف بعض المشاهد لـ باسم سمرة من فيلم إبراهيم الأبيض من ضمنها مشهد "ماستر سيين" لـ باسم سمرة قام بتصويره في ٤ أيام معلقا في الهواء بالحبال، وذلك ضمن مشهدين هم كل دوره.

يذكر أن، باسم سمرة يشارك في بطولة فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسني، الذي يعد التعاون الثاني له مع المخرجة سارة وفيق بعد فيلم "مش أنا".

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