الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل السوبر المصري ويقترب من ضم ايجاريا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل صرف مكافأة السوبر الإفريقي للاعبي الزمالك قبل مباريات بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مجلس الزمالك قرر صرف مكافأة التتويج بالسوبر الأفريقي للاعبين قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر الرباعى".

وتابع:" الزمالك قرر منح مكافأة مالية 150 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك و50 ألف دولار لجوميز وجهازه المعاون طبقًا للائحة".

وأختتم:" الزمالك قرر صرف المكافآت المالية للاعبين قبل السوبر الرباعى المصري تحفيزاً لهم على استمرار الأداء والمستوى الجيد الذين ظهروا عليه في الفترة الماضية".

رتوش أخيرة تفصل أوفي إيجاريا عن الانضمام إلى صفوف الزمالك

على جانب آخر قال الإعلامي خالد الغندور، إن أوفي إيجاريا المحتمل انتقاله إلى نادي الزمالك، أجرى الأختبار الطبي بنسبة ٩٠٪؜ ونجح فيه ولا يتبقى له سوى أختبار واحد فقط.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الإختبار المتبقي على فقرات الظهر بشكل كامل وفي انتظار إيجاد الجهاز المطلوب بأحدى المستشفيات الكبرى وتوقيع الكشف على اللاعب.

وأضاف:" اللاعب هيبدأ ينزل المران مع الفريق واللي بالفعل أول يوم تمرين له كان اليوم ومن المحتمل أن يخوض المباراة الودية صباح الغد"