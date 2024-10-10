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الاحتلال يستهدف مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص

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ياسر رشاد - القاهرة - شنت طائرات الاحتلال غارة جوية، فجر الخميس، على مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، حسب التلفزيون السوري الرسمي.

‏وأكدت وسائل سورية، أن عدوانا إسرائيليا استهدف  على المنطقة الوسطى من سوريا في حمص وحماة.

 

غارة جوية تستهدف مدينة حسياء الصناعية
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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