الاحتلال يستهدف مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص

ياسر رشاد - القاهرة - شنت طائرات الاحتلال غارة جوية، فجر الخميس، على مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، حسب التلفزيون السوري الرسمي.

‏وأكدت وسائل سورية، أن عدوانا إسرائيليا استهدف على المنطقة الوسطى من سوريا في حمص وحماة.