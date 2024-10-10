الاحتلال يستهدف مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص

ياسر رشاد - القاهرة - شنت طائرات الاحتلال غارة جوية، فجر الخميس، على مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، حسب التلفزيون السوري الرسمي.
وأكدت وسائل سورية، أن عدوانا إسرائيليا استهدف على المنطقة الوسطى من سوريا في حمص وحماة.
ياسر رشاد - القاهرة - شنت طائرات الاحتلال غارة جوية، فجر الخميس، على مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، حسب التلفزيون السوري الرسمي.
وأكدت وسائل سورية، أن عدوانا إسرائيليا استهدف على المنطقة الوسطى من سوريا في حمص وحماة.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.