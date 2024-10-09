بالصور.. بيومي فؤاد يصل العرض الخاص لفيلم "بنسيون دلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تصوير- نادر نبيل:

وصل الفنان بيومي فؤاد، منذ قليل، العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "بنسيون دلال" المقام في سينما جراند نايل تاور.

وحضر من أبطال الفيلم الفنانة غادة طلعت، الفنان عمر متولي، ووليد فواز، وغيرهم من النجوم وصناع العمل السينمائي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مناقشة عدد من القضايا والمشاكل العديدة التي يمر بها الشباب، من خلال قصة أب يعول 5 أبناء.

فيلم "بنسيون دلال" من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة وغادة طلعت، وإبرام سمير وخالد سرحان، ومن إخراج شادي الرملي.

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