تعرف على آخر تطورات ملف ستاد الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جديدة بشأن ستاد الأهلي الجديد والمنتظر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اتكلمنا في نص سبتمبر الي فات عن ستاد الأهلي وقولنا إن بعد ١٠ أكتوبر هيكون في كشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالاستاد".

زتابع:" امبارح المدير التنفيذي للنادي الأهلي أعلن أن الشركه المنفذة لتصميم الاستاد شركه أمريكية وتم اعتماد أمر الإسناد إلى الشركة والإعلان عن التصميم قريب ".

وأختتم:" كان من المفترض حسب معلومتنا إن يكون في احتفال في نص اكتوبر ولكن بعد خسارة السوبر الافريقي واستعداد الفريق للسوبر المحلي سيتم دراسة الموعد المناسب لإقامة الاحتفالية والإعلان عن تصميم الاستاد والمدينة الرياضية بعد الموافقة عليهم بشكل رسمي من جانب شركة القلعة الحمراء".

الأهلي يستأنف إستعداداته للسوبر المصري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام ‏بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج ‏التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في أولى مبارياته بالبطولة.‏

وحرص الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية، استمرت لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية ‏والفنية، استعدادًا للمباراة.‏

كان الجهاز الفني للفريق قد حدد يوم 17 أكتوبر الجاري ، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد أن قام الكابتن محمد رمضان المدير ‏الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير ‏الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏