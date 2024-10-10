مجدي عبدالغني: الزمالك فاز على الأهلي في السوبر الإفريقي بالروح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي عبدالغني نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك كان صاحب السيطرة في مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الأهلي في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.



وقال مجدي عبدالغني نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن فريق الزمالك فاز على الأهلي في السوبر الإفريقي بالروح وكان لديه الدافع للفوز خلال للمباراة ".

وأضاف عبد الغني: " مواجهتي الأهلي مع سيراميكا والزمالك مع بيراميدز صعبة على الأندية الأربعة في السوبر المصري ".