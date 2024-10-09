من هي الفنانة هلا السعيد التي صدر حكم لصالحها ضد سائق بالحبس سنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة هلا السعيد محركات البحث "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الحكم على سائق إحدى شركات النقل الذكي بالحبس سنة، على خلفية اتهامها له بارتكاب فعل فاضح ضدها في الطريق العام.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن هلا السعيد في السطور التالية:

- إعلامية وممثلة وتخرجت من كلية العلوم السياسية، ودرست الإعلام.

- التحقت بمعهد الإخراج والتمثيل عام 2015.

- بدأت حياتها الإعلامية من خلال قناة روتانا مصرية.

- قدمت العديد من البرامج منها (عز الشباب)، (شباب البلد) على صدى البلد، (أحسن ناس) على قناة إم بي سي مصر.

- بداية دخولها مجال التمثيل والفن كانت في مسلسل "سرايا عابدين".

- آخر مشاركة درامية لها كانت في مسلسل "المداح" - الجزء الرابع: أسطورة العودة.

- شاركت في الجزء الثاني والثالث والرابع من مسلسل المداح بطولة حمادة هلال.

- أبرز أعمالها الدرامية: (الصياد - سرايا عابدين الجزء الأول والثاني - لما كنا صغيرين - ملحمة موسى - طلقتك نفسي - إلا أنا الجزء الثاني - راجعين يا هوى - حدوتة منسية - يوتيرن - بركة - عمار - فكرة بمليون جنيه - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبم بم).

- أبرز أعمالها السينمائية (آخر ديك في مصر - عمار - بوسي كات).

وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من سائق في إحدى شركات النقل الذكي، وأيدت حبسه سنة، في واقعة اتهامه بفعل فاضح ضد الفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبع.

وتغيب "السائق"، ودفاعه عن جلسة نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه سنة في واقعة اتهامه بفعل فاضح مع الفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة بالجيزة.

وكشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من "سائق "، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلة: "أنا حاليًا على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السواق يوقف العربية ونزل منها وقال لى انها سخنت، وبابص ورايا لقيته يفك حزام البنطلون ونزلت من العربية بسرعة، وهو قال لي ماتخافيش ماتخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية ادخل الحمام".

وأضافت السعيد: "نزلت من العربية وسيبت شنطتي والحمد لله إني كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبًا هذا ما جعل السواق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي".

اقرأ أيضا..

بعد إعتذار "الحلاني" و"جسار"..تعرف على مصير حفلاتهما بمهرجان الموسيقى

رحمة رياض تنضم لفريق لجنة تحكيم برنامج "X Factor"