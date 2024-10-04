"الزراعة": جمع وتدوير أكثر من 848 ألف طن قش أرز حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، أن نسبة ما تم حصاده حتى الآن من المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في 6 محافظات، تجاوزت 65%، من المساحات المنزرعة بالحصول هذا العام، حيث تم الانتهاء حتى الآن من جمع وتدوير أكثر من 848 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد هذه المساحات.

كان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، حول موقف منظومة تجميع وتدوير قش الأرز، بمحافظات: القليوبية، البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ، والتي تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، للحد نوبات تلوث الهواء، وظاهرة السحابة السوداء، والحفاظ على البيئة.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه في إطار جهود توعية المزارعين بأهمية تدوير قش الأرز، وفوائده في الحفاظ على البيئة وتحقيق العوائد الإقتصادية، تم تنظيم 1409 ندوات إرشادية من بينها 41 ندوة بمحافظة القليوبية، و202 ندوة بمحافظة الغربية، و215 ندوة بمحافظة البحيرة، و617 ندوة بمحافظة الشرقية، و251 ندوة بمحافظة الدقهلية، فضلا عن 83 ندوة بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف أن تلك الندوات لاقت نجاحا كبيرا واهتماما كبيرا من المزارعين المستفيدين، وتحقق المرجو منها حتى الآن، حيث بلغ إجمالي ما تم كبسه حتى الآن من قش الأرز بعد حصاد بعض المساحات المنزرعة، أكثر من 848 ألف طن، حيث جاءت محافظة الدقهلية في الصدارة بإجمالي كمية تزيد على 420 ألف طن، تليها محافظة كفر الشيخ بكمية تجاوزت 200 ألف طن، ثم محافظة البحيرة بواقع 124 ألف طن، ثم محافظة الشرقية بكمية حوالي 83 ألف طن، وجاءت محافظة الغربية في المركز الخامس بحوالي 19 ألف طن، وأخيرا محافظة القليوبية حوالي 920 طن حتى الآن.

وأوضح عزوز أن إجمالي ما تم فرمه بلغ حوالي 357 ألف طن، من بينها 1540 طنا بمحافظة القليوبية، و8945 طنا بمحافظة الغربية، و51614 طنا بمحافظة البحيرة، و39340 طنا بمحافظة الشرقية، و171550 طنا بمحافظة الدقهلية، و84486 طنا بمحافظة كفر الشيخ، بينما بلغ إجمالي ما تم تشوينه حوالي 444 ألف طن من بينها 3040 طنا بالقليوبية، و15343 طنا بمحافظة الغربية، و56426 طنا بمحافظة البحيرة، و111372 طنا بمحافظة الشرقية، و94150 طنا بمحافظة الدقهلية، و162685 طنا بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أنه تم أيضا عمل كومات أسمدة عضوية ناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز، بلغت حتى الآن أكثر من 4 آلاف طن.

وأكد استمرار وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، في جهود المتابعة الميدانية المستمرة، من خلال مهندسي الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمرور علي مراكز التجميع والمراكز الإرشادية وحقول الأرز بمحافظات منظومة جمع وتدوير قش الأرز، ومتابعة عمليات الحصاد، وعقد الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بعدم حرقه والاتجاه إلى تجميعه وإعادة تدويره، لتحقيق عائد اقتصادي إضافي مناسب، يسهم في زيادة دخولهم، والتأكيد على أن ذلك يعد واجبا وطنيا للحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء، الأمر الذي يعد له فوائد صحية وبيئية واقتصادية مهمة.