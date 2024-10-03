رغم وصوله لـ 450 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سوق المواشي يشهد ركودًا منذ عدة أشهر بسبب ضعف الإقبال على الشراء.

وأضاف "أبو صدام"، في بيان الخميس، أن كيلو اللحم البقري قائم حاليًا بـ 170 جنيهًا والجاموسي بـ 150 جنيهًا، فيما يُباع كيلو اللحوم الحمراء البلدي بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا للكيلو حسب الجوده ومكان البيع.

وتوقع نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار المواشي خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب قرب موسم البرسيم كأهم علف أخضر في مصر.

وأشار "أبو صدام" إلى أن انخفاض درجات الحرارة يزيد من الطلب على الألبان، حيث يُقبل الفلاحون على شراء المواشي للتسمين أو للحصول على الألبان مع توفر البرسيم.

وتابع: البقرة البلدي والخليط الوالدة يتراوح سعرها حاليًا بين 65 و95 ألف جنيه حسب السن والحجم وكمية اللبن التي تنتجها، فيما يتراوح سعر صغار الأبقار للتربية بين 25 و40 ألف جنيه حسب حالتها، ويصل عجل البقر الرضيع لـ 16 ألف جنيه، متوقعًا ارتفاع أسعار كل أنواع المواشي الحية من 5 لـ 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة خلال أيام.

وأكد "أبو صدام"، أن اللحوم الحمراء تعاني عجزًا يصل لـ 40% بين الإنتاج والاستهلاك، ويتم تعويضه بالاستيراد من الخارج.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في هيكلة توزيع العلف والردة بأسعار مدعمة للمربين حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد حيث يحصل عليها العديد ممن لا يستحقون فيما يعاني الكثير من المربين من ارتفاع أسعار الردة في السوق الحر مع كثرة عمليات غشها حيث وصلت شيكارة الردة الـ 35 كيلو إلى 400 جنيه في السوق الحر.

كما طالب نقيب الفلاحين، بضرورة الاهتمام بتوفير مستلزمات الأعلاف بكميات كافية وأسعار مناسبة حرصًا على الثروة الحيوانية ومنعًا لارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

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