مصرع يمني في حادث دراجة نارية بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما أحدهما يمني الجنسية في حادث دراجة نارية داخل إحدى كمبوند شهير بشرق العاصمة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة ومصاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الامن الإداري للمدينة السكنية؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص اصطدام دراجة نارية بالرصيف مما أسفر عن حالة وفاة ومصاب "يمني" فارق الحياة داخل مستشفى الشروق العام.

تحرر المحضر اللازم وأحاله حكمدار العاصمة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات اللازمة وإخطار الجهات المعنية.