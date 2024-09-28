بتخفيضات 30%.. توجيه مهم من وزير التموين بشأن أسعار الخضر والفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين بأسعار مخفضة، حيث تم توقيع مبادرة مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضر والفاكهة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتهدف المبادرة لطرح الخضروات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة.

وتم تخصيص 16 منفذًا ضمن المبادرة حتى الآن في أفرع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في محافظة القاهرة، على أن يتم زيادة الأعداد تدريجيًا.

وسيتم بيع الخضروات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 و30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة إمداد كل منفذ بالمنتجات قبل انتهاء الكميات المتواجدة لديه.

وامتدادًا للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشعبة الخضر والفاكهة، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، جار دراسة إقامة أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة على مدار العام، في مناطق 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والخيالة، والتجمع الأول، والتجمع الثالث، والتجمع الخامس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين.