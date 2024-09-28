شبورة كثيفة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت إلى الخميس 3 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويوجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة اليوم السبت على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.