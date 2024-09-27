تحويلات مرورية في القاهرة بسبب إنشاء محطة مترو الروضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أغلقت السلطات شارع الروضة بالقاهرة بالكامل في الاتجاهين، بالتزامن مع استكمال أعمال المرحلة الرابعة من مشروع مترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة.

الإغلاق يبدأ من تقاطع شارع متحف المنيل حتى تقاطع شارع عبد العزيز آل سعود، ويستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من الجمعة 27 سبتمبر 2024. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التحويلات المرورية بمحطة المنيل، حيث يتم العمل ليلاً ونهارًا.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوفير الخدمات المرورية الضرورية، والتنسيق مع الشركات المنفذة لضمان تجهيز المنطقة بالمساعدات الفنية التي تؤمن سلامة المواطنين.