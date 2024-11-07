لافروف: إذا بادرت الإدارة الأميركية الجديدة للحوار معنا فإننا منفتحون له شريطة أن يكون متساويا ودون إملاءات

اشار وزير الخارجية الاميركي سيرغي لافروف الى انه إذا بادرت الإدارة الأميركية الجديدة للحوار معنا فإننا منفتحون له شريطة أن يكون متساويا ودون إملاءات"، واوضح بانه ليست موسكو من علقت الحوار مع واشنطن وليست هي من ستبادر لعودته.

وحول آفاق الاتصال مع فريق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، أكد لافروف بانه "لم نرفض التواصل قط، ونرى أن الحوار أفضل من الانعزال".