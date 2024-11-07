اشار وزير الخارجية الاميركي سيرغي لافروف الى انه إذا بادرت الإدارة الأميركية الجديدة للحوار معنا فإننا منفتحون له شريطة أن يكون متساويا ودون إملاءات"، واوضح بانه ليست موسكو من علقت الحوار مع واشنطن وليست هي من ستبادر لعودته.
وحول آفاق الاتصال مع فريق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، أكد لافروف بانه "لم نرفض التواصل قط، ونرى أن الحوار أفضل من الانعزال".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: إذا بادرت الإدارة الأميركية الجديدة للحوار معنا فإننا منفتحون له شريطة أن يكون متساويا ودون إملاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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