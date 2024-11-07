شويغو: الغرب يجب أن يتفاوض مع موسكو بشأن أوكرانيا من أجل تجنب تدمير الشعب الأوكراني

اشار رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الى أن "الغرب يجب أن يتفاوض مع موسكو بشأن أوكرانيا من أجل تجنب تدمير الشعب الأوكراني".
ولفت خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين من دول مجاورة لروسيا، الى أن "الآن بما أن الوضع في ساحة المعارك ليس مؤاتيا لنظام كييف، أصبح لدى الغرب خياران: مواصلة تمويله (أوكرانيا) وتدمير الشعب الأوكراني أو الاعتراف بالواقع الراهن وبدء التفاوض".
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