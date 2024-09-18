شكرا لقرائتكم خبر عن سعر زيت الطعام على بطاقات التموين ضمن مقررات سبتمبر 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر سبتمبر 2024، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة، كما يتم طرح عبوة زيت الطعام زنه 800 جرام بسعر 30 جنيها على البطاقة بالإضافة إلى توفير العديد من السلع الأساسية الأخرى.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين قد تعاقدت على شراء كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلى بالجنيه وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لفترات طويلة.