شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لتنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بالإسكندرية بتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف قاع البحر بمنطقة الميناء الشرقى بالإسكندرية بمشاركة عدد من الصيادين.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحفاظ على البيئة البحرية والحد من المخلفات البحرية وخاصة البلاستيكية التى قد تؤثر على الكائنات البحرية، وتشديدها على استمرار التوعية بالتأثير السلبى لهذه المخلفات على البيئة.

وتم خلال الفاعليات استخدام عدد من القوارب ومشاركة الصيادين بالمنطقة، حيث تم رفع ما يقرب من 100كجم من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشباك الصيد والحبال القديمة، وقد تم توجيه هذه المخلفات بعد فرزها إلى مصانع اعادة التدوير لانتاج مواد لها مردود اقتصادى.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تلك الفعاليات تهدف الى المساهمة فى تقليل تلوث مياه البحر فى منطقة الميناء الشرقى، كما تعد أحد الإجراءات التى يتم تنفيذها للوفاء بالتزامات مصر الدولية نحو تنفيذ الخطة الإقليمية للمخلفات البحرية المنبثقة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة طبقاً لاتفاقية برشلونة.

جدير بالذكر، أن المخلفات البحرية وخاصة البلاستيكية لها العديد من الاثار السلبية على حياة السلاحف والكائنات البحرية التى تؤثر سلبا على البيئة وقد تتحلل وتصل الى الانسان من خلال المأكولات البحرية ،كما تساهم هذه المخلفات التاريخية التى تراكمت فى قاع البحر خلال العقود الماضية فى التأثير السلبى على جودة وشفافية المياه التى تحتاجها الكائنات البحرية.