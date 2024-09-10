ليلة حزينة في أوسيم.. هروب جماعي من مصحة ينتهي بجثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحقيقات موسعة فتحتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في واقعة مؤسفة دارت أحداثها على أبواب مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان مركز أوسيم شمال الجيزة.

حالة هياج انتابت النزلاء تحولت إلى اندفاع جماعي نحو باب الخروج في محاولة لمغادرة المصحة المحتجزين خلف أسوارها بطريقة غير آدمية لكن الأمور لم تجر كما خُطط لها.

نزيل دفع حياته الثمن، كسور مضاعفة نتيجة دهسه بالأقدام أودت بحياته لتتدخل الشرطة بقوة من قسم شرطة أوسيم أعادت الهدوء إلى المصحة الغاضب سكانها "النزلاء".

المباحث تحفظت على المدير المسؤول و4 عاملين واستدعت لجنة مختصة من وزارة الصحة ومركز المدينة لمراجعة أوراق المصحة وأودعت جثمان الضحية المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.