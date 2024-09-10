شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعاطى: جهد كبير من المؤسسات المصرية والسعودية للانتهاء من بعض الاتفاقيات الطموحة لدعم الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى أن هناك جهدا ضخما تبذل من جانب مؤسسات الدولة في مصر والمملكة العربية السعودية للانتهاء من بعض الاتفاقيات الطموحة لدعم الاستثمار، والتي ستكون الأولى من نوعها، كما سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، فضلا عن إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم /الثلاثاء/، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.



وأشار وزير الخارجية إلى أنه بمجرد إقرار الاتفاقيات ستكون هناك مجالات أوسع وأرحب لمضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر، وهو ما سيعزز من أواصر التعاون بين البلدين، وسيكون خطوة أولية تحت مظلة أوسع هي مجلس التنسيق المصري السعودي، خاصة وأنه سيعقد تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.