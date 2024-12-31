شكرا لقرائتكم خبر عن بطاطين ومواد غذائية من مصر لأهالى غزة لمواجهة الطقس السيئ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو جديد جهود المتطوعين المصريين لتوزيع المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية على أهالى قطاع غزة، كما أظهر الفيديو توزيع مجموعة من البطاطين ومواد التدفئة التي تساعد أهالى غزة على تحمل موجات البرد القارس في المخيمات.

وتحدث مجموعة من أهالى غزة في الفيديو، حيث أعربوا عن شكرهم لمصر على الدور الذى تقوم به في إغاثة أهالى غزة منذ بدء الحرب وحتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات المصرية لقطاع غزة لم تتوقف منذ بداية الحرب حتى الآن، حيث استفاد منها الآلاف من أهالى القطاع.