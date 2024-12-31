شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدعو للصلاة من أجل الضعفاء فى مناطق الصراعات قبل بداية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه مع نهاية عام 2024 وبداية عام جديد 2025 أهنئكم بالعام الجديد، ونشكر الله على كل النعم الكثيرة ونردد كلمات صلاة الشكر، مؤكدا أنها فرصة جيدة لنتذكر نعم الله علينا ونقف أمامه ونعترف بخطايانا ونقول يا رب من فضلك أعطينا نعمة وقوة وسامحنا يا رب.

وأضاف خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للكنيسة بعنوان كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني للتهنئة برأس السنة الميلادية 2025 أن بداية العام الجديد تكون فرصة أن نقف أمام ربنا نطرح أمامه كل أحلامنا وأمالنا نرفعها فى الصلاة واثقين أن الله يستطيع أن يفعل كل شئ، موضحا أنه يشكر الله على نعمة الاستقرار والسلام والأمان فى مصر ونصلى بقلوب حارة وبدموع كثيرة من أجل مناطق الصراع الموجودة فى كل مكان ونثق أن الصلاة تصنع الكثير وفعل الله من خلال الصلاة فوق كل شئ.

وذكر قداسة البابا أنه يطالب الجميع أن يصلوا من أجل الوطن ومن أجل مناطق الصراع ومن أجل المتعبين والمجروحين ومن أجل الضحايا، وأن تكون الصلاة مرفوعة أمام الله، قائلا إنه يتمنى أن يكون العام الجديد عام جديد ملئ بكل سعادة وبكل فرح وبكل حب.