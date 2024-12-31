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أطفال غزة بعد الحصول على المساعدات: شكرا يا مصر "فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - أظهر فيديو جديد جانبا من عملية توزيع المواد الإغاثية على النازحين من أهالى غزة، في إطار المساعدات التي تحرص مصر على تقديمها للمتضررين من الحرب في القطاع.

ظهر في الفيديو مجموعة من أطفال غزة يعربون عن شكرهم لمصر بود وحب، حيث رددوا في الفيديو عبارة: شكرا يا مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات المصرية لقطاع غزة لم تتوقف منذ بداية الحرب حتى الآن، حيث استفاد منها الآلاف من أهالى القطاع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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